Oorlogsheld of nazivriendje? De omstreden maarschalk die Macron opnieuw in verlegenheid brengt

Het is niet de week van Macron. Het land stond al op stelten door de dieseltaks en nu wordt de Franse president zwaar onder vuur genomen na uitspraken over generaal Pétain. Samen met zeven andere Franse maarschalken zou die herdacht worden als held van WOI. Maar Pétain stond tijdens WOII ook aan het hoofd van het Vichy-regime, dat collaboreerde met de nazi’s. De rel overschaduwt de viering van de wapenstilstand, zelfs nu de hulde is ingetrokken.

Net zoals alle regeringsleiders en staatshoofden in Europa – al is het wat minder in Duitsland – zit Emmanuel Macron met 11 november in het hoofd: de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog ...