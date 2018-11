Veel ouders zullen er zich wel in herkennen: soms heb je zo veel zin om in te grijpen tijdens de wedstrijd van zoon- of dochterlief omdat hij of zij er niets van bakt. Een vader die dat ook effectief deed is nu een wereldwijde hit op sociale media.

Wanneer de man in kwestie ziet dat zijn zoontje als doelman niet goed oplet, besluit hij maar om hem een handje te helpen. Straf is dat zijn duw eerst nog succesvol is, maar wanneer de tegengoal alsnog valt zie je hem zijn ontgoocheling verbijten…