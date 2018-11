In de sauna, op café, in China, op Kerstmis en met Nieuwjaar: tot op de laatste dag was Raf ‘Arsène’ Dewitte (93) bezig met zijn Weba

Arsène van Weba is niet meer. Raf Dewitte, vader en bezieler van meubelketen Weba, wordt vandaag begraven. De West-Vlaamse ondernemer ging op ­café om zijn klanten hun ­mening te vragen over zijn meubelzaak. Was niet bang voor concurrent Ikea. En ging zelfs op hoge leeftijd nog wekelijks naar Weba.