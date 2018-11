Van Facebook naar leesboek: millennials willen hun social media-helden ook op papier

Met haar geestige, herkenbare cartoons Niet Nu Laura scoort Laura Janssens (28) duizenden likes op Facebook en Instagram. Die populariteit is ook uitgevers niet ontgaan, want ze kreeg een boekencontract aangeboden. En ze is niet de enige, want heel wat bekende Twitteraars en Instagrammers staan op de Boekenbeurs met een eigen boek. “Sociale media is tof, maar de generatie twintigers en jonge dertigers wil ook iets tastbaars hebben.”