Preud’homme aangeslagen na late nederlaag van Standard: “Komt heel hard aan”

“Dit komt heel hard aan”, verklaarde Standard-coach Michel Preud’homme bij Sporza na de 2-1 nederlaag bij Krasnodar op de vierde speeldag in Europa League-groep J. De Russen maakten in de slotfase de openingstreffer van Carcela ongedaan. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

“We speelden een heel goede wedstrijd en kwamen 0-1 voor. Er waren nog mogelijkheden, maar spijtig genoeg scoorden we niet een tweede keer. Dan had er meer in gezeten. Maar qua organisatie, werklust, mentaliteit en voetbal was het goed tegen toch een sterke ploeg. Ik heb de indruk dat we hier meer kansen hebben gehad dan Sevilla (dat ook met 2-1 verloor bij Krasnodar, nvdr.). Het had toch deugd gedaan om hier een punt te pakken.”

Preud’homme vindt de prestatie van de Rouches in Rusland hoopgevend na enkele moeilijke weken. “Ik zei tegen mijn spelers dat er nog veel zeges zullen volgen als ze met dezelfde mentaliteit en concentratie spelen in de competitie. Maar dat moeten we wel elke keer opbrengen, ook in moeilijke omstandigheden.”

Om in de running te blijven voor een Europese lente dient Standard op de volgende speeldag thuis te winnen van Sevilla. “Als ik het goed analyseer, is dat eigenlijk niet mogelijk. Maar we moeten proberen, we hebben niets te verliezen tegen Sevilla. En het kan af en toe spoken bij ons. We moeten absoluut winnen.”