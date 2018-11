Druk op Bpost neemt toe: staking maakt klanten én beleggers zenuwachtig

De kans is groot dat uw brievenbus vanmorgen leeg was. Middenin de vijfdaagse staking was het immers de beurt aan de postbodes om het werk neer te leggen. De druk op Bpost om snel een oplossing te vinden voor het sociaal conflict neemt toe. Gisteren verloor het aandeel bijna 11 procent van zijn waarde.