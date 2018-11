Lucas Biglia is vier maanden out na kuitoperatie

AC Milan-middenvelder Lucas Biglia, die zich vorige week op training blesseerde aan de rechterkuit, is met succes geopereerd en zal vier maanden buiten strijd zijn. Dat heeft de Serie A-club donderdag bekendgemaakt.

De 32-jarige Argentijn, ex-Anderlecht, ging in Finland onder het mes. Volgens AC Milan is de ingreep goed verlopen.

Biglia speelde dit seizoen tot dusver elf wedstrijden voor AC Milan, na elf speeldagen vierde in de Serie A. De Argentijn treedt sinds 2017 aan voor de Rossoneri, na vier seizoenen in het shirt van Lazio Rome. In 2006 haalde Anderlecht hem naar Europa.

# Belga context ## Related picture(s) [Serie A - FBL - EUR - C3 - AC MILAN - OLYM...]

[Serie A - FBL - EUR - C3 - AC MILAN - OLYM...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)