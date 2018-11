Nice zet zijn zinnen op Simon Mignolet

Simon Mignolet (30) aast op een transfer. De tweede doelman van de Rode Duivels verkommert op de bank bij Liverpool, maar in januari biedt het Franse Nice hem een oplossing.

Vorige zomer wou de keeper al vertrekken bij Liverpool na de komst van de Braziliaan Alisson, maar toen verhuurden The Reds de Duitser ­Loris Karius aan Besiktas. Plots mocht Mignolet van trainer Jurgen Klopp niet meer weg. Op Anfield heeft hij nog een contract tot 2021, maar zonder veel speelminuten lijkt zijn situatie uitzichtloos.

De reddingsboei komt misschien uit het Franse Nice. Duitse contacten werden tot nu toe niet concreet, maar de interesse van Nice is dat wel. Daar is trainer Patrick Vieira niet ­tevreden over zijn doelmannen Cardinale en Benitez en de nummer 9 in de Franse Ligue 1 zoekt een betrouwbaarder sluitstuk. Mignolet staat bovenaan de lijst.