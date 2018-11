CLUBNIEUWS. Ongewenste Lombaerts toch aan de aftrap bij Oostende, Club mag hopen op comeback van Danjuma

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League, dreigt het ook zijn defensieve sterkhouder Bornauw te moeten missen in de topper tegen AA Gent. Club Brugge kreeg dan weer wel goed nieuws uit de ziekenboeg. En bij Oostende staat straks een verrassende naam in de basis tegen Antwerp.

ANDERLECHT. Bornauw out met hersenschudding

Tot overmaat van ramp zag Anderlecht in Istanbul gisteren ook Sebastiaan Bornauw uitvallen. Bij een offensieve corner botste hij met zijn hoofd tegen Vranjes en aan de rust kon hij niet meer verder. De 19-jarige verdediger heeft een hersenschudding en is ook onzeker voor het duel van zondag tegen AA Gent. Vanhaezebrouck baalde. “Seba is nog jong, maar hij is een beetje de leider van onze defensie geworden. Hij spreekt veel en werd gemist toen hij weg was.”

KV OOSTENDE. Nicolas Lombaerts vanavond voor het eerst in 204 dagen in de basis

Lokeren-Oostende op 18 april 2018. Dat was de laatste competitiewedstrijd met Nicolas Lombaerts (33) aan de aftrap bij KV Oostende. De verdediger is sinds deze zomer niet langer gewenst bij KVO, maar is vanavond wel broodnodig op de Bosuil. Door drie afwezigen moet Lombaerts ondanks zijn vertroebelde relatie met Oostende plots aan de bak tegen Antwerp.

Het blijft opvallend dat een speler met vier Russische landstitels en 39 caps bij Oostende ­totaal genegeerd wordt. Lom­baerts mocht dit seizoen enkel invallen tegen Genk, op 12 augustus. In de beker stond hij dit seizoen aan de aftrap tegen Hoogstraten, waar hij uitviel met een hamstringblessure. In ­totaal verzamelde hij dit seizoen dus amper 127 minuten. Om sportieve redenen, heet het. Door de komst van ­Faes en de status van Tomase­vic werden de plaatsen duur in de driemansverdediging van KVO. Maar er is meer aan de hand. Lombaerts moest na het vertrek van Coucke ook zo snel mogelijk weg omdat zijn jaarsalaris van ruim één miljoen euro het budget van de club gijzelt. Zelf weigerde hij afgelopen zomer om zomaar ergens te tekenen. Lombaerts vertrok uiteindelijk niet en de club liet hem prompt weten dat hij niet op veel minuten moest rekenen.

CLUB BRUGGE. Danjuma staat dicht bij terugkeer

Na vijf wedstrijden aan de kant te hebben gestaan, staat Arnaut Danjuma dicht bij zijn comeback voor Club Brugge. De flankaanvaller trainde ­gisteren mee met de groep en maakt kans op een selectie voor de trip van zaterdag naar Charleroi. Tijdens de interlandperiode met Nederland liep Danjuma een enkel­blessure op. Hij miste zo drie matchen in de competitie en de dubbele confrontatie met Monaco in de Champions ­League. Een terugkeer zou geen overbodige luxe zijn, want met Dennis en ­Diatta (beiden out met een hamstring­blessure) liggen nog twee flankspelers in de lappenmand.

Ook Schrijvers raakt wellicht fit voor Charleroi. De aanvaller liet de match van dinsdag in Monaco aan zich voorbijgaan met een probleem aan de heup, maar trainde gisteren opnieuw mee. Verdediger Peres viel dan weer uit op training. Na de laatste gesloten training van vanochtend hakt Leko de knoop door.