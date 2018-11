Bondscoach Martinez moet puzzelen bij Rode Duivels voor belangrijk tweeluik: geblesseerden, twijfelgevallen en uit vorm

Puzzelwerk voor Roberto Martinez. De bondscoach, die vandaag zijn selectie bekendmaakt voor de twee belangrijke interlands in de Nations League tegen IJsland en Zwitserland, kampt met veel afwezigen of spelers die niet in vorm zijn.

Vijf geblesseerden

Jan Vertonghen is al langer geblesseerd en ook Thomas Vermaelen, de gedoodverfde vervanger van Jan Vertonghen, is bij Barcelona op de sukkel. Dat zorgt ervoor dat de bondscoach voor zijn defensie weer naar Boyata, Kabasele, Mechele of Denayer zal moeten grijpen.

Kevin De Bruyne leek dan weer terug, maar liep opnieuw een knieblessure op. Deze keer aan de andere knie. Christian Benteke ligt nog in de lappenmand en ook Mousa Dembélé is alweer uit met een enkelblessure.

Drie twijfelgevallen

Dries Mertens viel dinsdag in de Champions League tegen PSG uit met een schouderblessure. Nu gebeurt het wel meer dat de aanvaller van Napoli sukkelt met zijn schouder en daarna weer gewoon kan spelen. Dit weekend speelt Mertens mogelijk gewoon weer mee.

Vincent Kompany en Romelu Lukaku zaten in de Champions League niet in de selectie van de beide Manchesters. Een echt goed signaal over hun fitheid is dat niet.

Twee net fit

Marouane Fellaini was sinds de vorige interlands half oktober out met een rugletsel en speelde woensdag tegen Juventus pas zijn eerste minuten.

Eden Hazard was slechts twee weken buiten strijd, ook al vanwege zijn rug. Al bleek hij bij zijn invalbeurt vorig weekend tegen Crystal Palace alweer scherp te staan.

Zes niet in vorm

Simon Mignolet zit al een heel seizoen op de bank. Timothy Castagne en Christian Kabasele zijn de jongste wedstrijden naar de bank verwezen.

We zagen deze week tegen Club Brugge nog hoe Nacer Chadli en Youri Tielemans in de malaise delen bij AS Monaco. En ook Michy Batshuayi slaagt er maar niet in een vaste plaats te veroveren bij Valencia.

Gelukkig wel in vorm

Martinez hoeft gelukkig nog niet helemaal te wanhopen. De vorm die vooral Axel Witsel en Thorgan Hazard etaleren, is geruststellend. Maar ook Thomas Meunier en Thibaut Courtois zijn gewoon basisspelers bij de grootste Europese clubs.

Tot slot spelen ook Boyata, Carrasco, Januzaj, Praet, Mechele, Vanaken en Denayer elke week hun wedstrijdje.