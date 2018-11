Exclusieve voorpublicatie: boek over makelaars geeft onthutsende inkijk in de wereld van Bayat en Veljkovic

Toeval bestaat niet. Nauwelijks een paar dagen voor ‘Operatie Propere Handen’ de stinkende praktijken van voetbalmakelaars in ons land blootlegde, beëindigden de Nederlandse onderzoeksjournalisten Tom Knipping en Iwan van Duren van ‘Voetbal International’ het boek ‘Weekendmiljonairs. Voetbalmakelaars op Jacht naar Goud’. Daarin zeggen de makelaars het zelf: “Je moet wel een enorme mongool zijn wanneer je als zaakwaarnemer geen miljonair bent geworden na het Bosman­arrest.” Het is een onthutsende kennismaking met een Wilde Westen-wereld waar glitter en glamour regeren en waar als enige credo telt: Show me the money.