“We hopen dat Dembélé vanaf begin januari weer fit zal zijn”

Mousa Dembele zal in 2018 niet meer in actie komen door een enkelblessure. Scans wezen uit dat ligamenten van de rechterenkel zijn geraakt. Tottenham-coach Mauricio Pochettino hoopt dat de 31-jarige Rode Duivel begin januari weer fit zal zijn.

“We hopen dat hij vanaf begin januari weer fit zal zijn”, zei Pochettino. “Het is echter altijd afwachten hoe hij zal herstellen. Het gaat dan altijd over het geduld van de speler en hoe hij zal reageren na de blessure. We hopen dat hij zo snel mogelijk terugkomt om het team te helpen.”

Volgens de coach is het drukke programma de oorzaak van de blessure. “We waren er nog over aan het praten: in 13 dagen speelden we 5 wedstrijden, dat is minder dan drie dagen recuperatie. Elke twee en een halve dag speelden we. Dat vraagt een enorme inspanning van de spelers.”