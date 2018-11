Laszlo Bölöni over Didier Lamkel Zé: “Hij kan een Yaya Touré worden”

Antwerp moet het vanavond tegen Oostende zonder Daniel Opare en Sambou Yatabaré doen. Voor die laatste is Didier Lamkel Zé, vorige week nog doelpuntenmaker op het veld van Standard, een potentiële vervanger.

Laszlo Bölöni: “Didier moet nog leren dat er een verschil is tussen voetballen met en zonder bal. Hij is een jonge speler met héél veel talent. Hij kan zelfs een Yaya Touré worden. Maar dan moet hij bereid zijn om nog bepaalde zaken bij te leren. En dat zeg ik met klem. Zeker bij ons, met onze filosofie. Het is niet omdat hij een doelpunt gemaakt heeft in de laatste minuut tegen Standard, dat hij nu het hoofd moet verliezen. Ik ga nog veel de discussie met hem moeten aangaan. Aan zijn mentaliteit is er namelijk nog het meeste werk.”