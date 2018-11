Veiling rolstoel Stephen Hawking brengt zo’n 340.000 euro op

De rolstoel van de wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking is geveild en bracht 296.750 pond (zo’n 340.000 euro) op, zo maakte veilinghuis Christie’s donderdag bekend. Zijn scriptie ging zelfs voor het dubbele van de hand.

De rolstoel is “het vroegste overgebleven exemplaar” dat Hawking gebruikte sinds hij verlamd raakte. Het exemplaar deed dienst aan het eind van de jaren 1980 tot midden jaren 1990. Nadien kon Hawking’s ook zijn handen niet meer gebruiken en had hij een nieuwe, elektrische rolstoel nodig.

De rolstoel werd gekocht door een verzamelaar, berichtte Christie’s nog. De opbrengst gaat naar twee liefdadigheidsinstellingen: de Stephen Hawking Foundation en de Motor Neurone Disease Association.

Een jasje dat gedragen werd door de fysicus. Foto: REUTERS

Bij dezelfde online veiling werd ook een kopie van de thesis van

uit 1965 aan de universiteit van Cambridge verkocht, voor een bedrag van 584.750 pond (zo’n 670.000 euro). Dat was drie keer meer dan verwacht.

ALS

Er werden ook nog tientallen andere spullen geveild, zoals een jasje dat gedragen was door de fysicus en het script van de tekenfilmreeks The Simpsons waarin de wetenschapper te zien was. Ook items gelinkt aan Isaac Newton, Charles Darwin en Albert Einstein werden te koop aangeboden. De veiling bracht in totaal meer dan 1,8 miljoen pond (zo’n 2 miljoen euro) op.

Hawking stierf op 14 maart in zijn huis in Cambridge. Hij werd 76 jaar. Op 21-jarige leeftijd kreeg hij de diagnose van de ziekte ALS, die ongeneeslijk is en het lichaam progressief verlamt. Hawking kwam eerst in een rolstoel terecht en later moest hij een stemcomputer gebruiken om te kunnen communiceren. Maar zijn ziekte belette hem niet om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te verrichten.