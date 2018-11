Zaak-Nicky Verstappen: verdenking Jos B. afgezwakt van moord naar doodslag

De verdenking tegen Jos B. in de zaak-Nicky Verstappen is afgezwakt. De raadkamer in Nederlands Limburg heeft de moordverdenking geschrapt, omdat er onvoldoende aanwijzingen zouden zijn voor een vooropgezet plan om de elfjarige jongen van het leven te beroven, meldt de krant De Limburger. Daarom is de verdenking nu doodslag. Op moord staat maximaal levenslang, op doodslag maximaal vijftien jaar cel.

Waarom de raadkamer het Openbaar Ministerie op dit deel van de verdenking heeft teruggefloten, wil de rechtbank niet nader toelichten. Het OM sluit volgens een woordvoerder overigens niet uit dat B. in een later stadium alsnog moord ten laste wordt gelegd.

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Nederlands Limburg, waar hij op zomerkamp was. B. kwam in beeld na een DNA-match, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij dit jaar aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje. B. wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de jongen, maar ook van het bezit van kinderporno.