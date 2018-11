“Uw factuur werd twee keer aangerekend. Klik hier om uw geld terug te krijgen”: federale politie waarschuwt voor oplichting in naam van Base

“Uw factuur werd twee keer aangerekend. Hieronder vindt u een formulier waarmee u uw geld terug kan krijgen.” Met dat Facebook-berichtje uit naam van telefoonoperator Base hebben oplichters de voorbije maanden al heel wat slachtoffers gemaakt, zo waarschuwt de federale politie.

Wie op de link in het bericht klikt, komt op een website terecht die erg hard lijkt als de echte site van Base. In de adresbalk kan je echter zien dat de domeinnaam eindigt met KZ (wat staat voor Kazachstan). “En dat is wel erg vreemd voor een Belgische operator”, aldus de federale politie.

Jammer genoeg hebben heel wat mensen zich toch laten misleiden en vulden ze hun logingegevens en paswoord in. De slachtoffers werden dan doorverwezen naar een nieuwe pagina met daarop een formulier waarop je al je persoonlijke gegevens - inclusief je rekeningnummer - moet invullen. “Vervolgens moet je het terugbetalingsformulier versturen en krijg je een bericht dat er snel contact met je zal opgenomen worden.”

De volgende dag krijg je dan effectief een telefoontje. Van iemand die bevestigt dat de terugbetalingsprocedure gestart is. Voordat je geld teruggestort kan worden, moet de beller echter nagaan of jij wel echt de rechtmatige rekeninghouder bent. Hij vraagt je daarom naar je digipas en een reeks cijfers. Om vertrouwen te wekken wijst hij erop dat je pincode geheim is. “Heel wat slachtoffers geven hun code, waarna ze bedankt worden en verzekerd worden van een snelle terugbetaling. Wie enkele uren later zijn saldo checkt, stelt echter vast dat er een groot bedrag van de rekening gegaan is. Ga hier dus niet op in.”

Tips om misbruik te voorkomen:

- Vraag je af waarom je operator je persoonlijke gegevens vraagt, terwijl je maandelijks je facturen betaalt.

- Vraag uitleg in een BASE-shop.

- Ga niet af op het nummer dat op je telefoontoestel verschijnt. Een oplichter kan het op internet hebben gekocht.

- Ga nooit in op een verzoek om je digipas te gebruiken en geef nooit informatie over je apparaatje.