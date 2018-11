Meerdere mensen op straat neergestoken in Melbourne: één dode en twee gewonden

In het centrum van de Australische stad Melbourne zijn vrijdag één dode en twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Dat zegt David Clayton van de politie van de staat Victoria. De dader werd neergeschoten en is opgepakt.

Het incident vond plaats bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street, pal in het centrum van Melbourne. Volgens lokale media waren eerst ontploffingen te horen. De politie zegt zelf dat ze rond 16.20 uur lokale tijd (6.20 uur Belgische tijd) werd opgeroepen voor een autobrand. “Toen de agenten ter plaatse kwamen, werden ze geconfronteerd met een man die hen bedreigde met een mes”, zegt Clayton. “Voorbijgangers riepen dat mensen al waren neergestoken.”

De dader werd door een van de agenten neergeschoten. “Hij werd geraakt in de borst en verkeert nu in een kritieke toestand en ligt onder beveiliging in het ziekenhuis”, aldus Clayton. “Drie mensen werden neergestoken, van wie er één op de plaats van het incident overleed. De twee anderen liggen nog in het ziekenhuis.” De agenten zijn ongedeerd.

Voorlopig heeft de politie geen weet van een link met terrorisme, zegt Clayton. “We zijn nog in een erg vroege fase van het onderzoek.” De politie zoekt op dit moment ook niet naar andere daders. Ze vraagt getuigen wel om zich te melden en videobeelden op de Facebookpagina van de politie te zetten.

De ontmijningsdienst is uit voorzorg ter plaatse gekomen.

