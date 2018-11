CEO Pro League weer in opspraak: hij wist dat Moeskroen in handen was van makelaar terwijl dit eigenlijk verboden is

Brussel - Voetbalclub Moeskroen houdt vol dat makelaar Pini Zahavi geen invloed heeft op de club. Maar uit documenten van Football Leaks blijkt dat Zahavi in 2016 er zeker de sterke man was. Meer zelfs, Pierre François, de CEO van de Pro League, verwees een potentiële koper per mail door naar de makelaar. Dat schrijft De Standaard vrijdag.

De krant citeert een e-mail van Pierre François, CEO van de Belgische Pro League, van september 2016 aan Vadim Vasilyev, vicevoorzitter van AS Monaco, op dat moment op zoek naar een Belgische satellietclub. “Het lijkt me evident dat het de moeite waard is om over een eventuele verkoop te gaan spreken. Maar ik kan u alleen maar aanraden om die gesprekken direct met P.Z. te voeren in plaats van met tussenpersonen”, schrijft François.

De e-mail is een van de Football Leaks-documenten die het Duitse weekblad Der Spiegel in handen kreeg en deelde met het Europese onderzoeksnetwerk van journalisten EIC en De Standaard. Ze is opmerkelijk omdat ‘P.Z.’ (Pini Zahavi, nvdr) op dat moment officieel niets meer te zeggen had bij Moeskroen. En net om die reden kreeg Moeskroen in de lente van 2016 een licentie voor het seizoen 2016-2017.

Foto: Photo News

“Ik weet dat het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, nvdr) Moeskroen een licentie heeft gegeven omdat er geen bewijs is dat de club in de handen van een makelaar zou zijn. Maar Pierre François is natuurlijk ook geen idioot. En dus wist ik zelf ook wel dat Pini Zahavi ergens in de constellatie achter Moeskroen verscholen zat”, reageert François in de krant. Hij voert verder aan dat de licentiecommissie en het BAS zijn bevoegdheid niet zijn en autonoom handelen.

Alleen al de afgelopen jaren dienden OH Leuven, Westerlo, STVV, Lommel SK en KV Mechelen klacht in tegen Moeskroen omdat het in handen is van makelaar Zahavi, een praktijk die verboden is volgens de Belgische licentiecommissie. Ze kregen allemaal nul op rekest.

Uitgerekend François moet invloed makelaars terugdringen

Pittig detail: François zal in de nasleep van het voetbalschandaal één van de leden zijn van een comité dat de gevaarlijke situatie inzake spelersmakelaars moet terugdringen.

Pierre François (rechts) aan de zijde van voorzitter van de Pro League Marc Coucke. Foto: Photo News

Het is ook niet de eerste keer dat François in opspraak komt. De Luikse advocaat werkte achtereenvolgens voor Luciano D’Onofrio, John Bico en Domenico Leone. Allemaal voetbalondernemers die werden veroordeeld voor fraude. François betaalde in die periode ook een minnelijke schikking om het niet tot een rechtszaak te laten komen in een witwasschandaal.“Dat is geen schuldbekentenis”, zei hij daar recent nog over.

Bovendien vervulde hij als CEO van de Pro League ook een twijfelachtige rol bij de verkoop van Cercle Brugge aan AS Monaco. Eén week geleden gaf hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine ook droogweg toe dat hij wist dat er dingen waren die het daglicht niet mochten zien in het voetbal. Zelf ingrijpen deed de Pro League echter niet: pas toen het federaal parket het voetbalschandaal aan het licht bracht, schoten zij in actie.