Pechvogel of net heel veel geluk? Man overleeft twee schietpartijen in amper 13 maanden

1 oktober 2017: een schutter opent het vuur op de toeschouwers van een countryfestival in Las Vegas. Er vallen 58 doden en bijna 900 gewonden. 7 november 2018: 13 mensen komen om het leven bij een schietpartij in een bar in Californië. Brendan Kelly, een voormalige marinier, was er in beide gevallen bij, maar kwam er telkens zonder kleerscheuren af. “Dat ik beide gevallen overleefd heb, kan ik alleen toewijzen aan God.”

LEES OOK. Schutter richt bloedbad aan in Californische bar: dertien doden

Kelly is een vaste klant in de Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks (Californië), waar woensdagavond kort voor middernacht de dodelijke schietpartij plaatsvond. Hij herinnert zich de eerste schoten nog goed. “Pop, pop, klonk het”, getuigt de man. “Als voormalige marinier, weet ik hoe schoten klinken, zeker in een afgesloten ruimte.”

Nadat hij had gezien vanwaar de schoten kwamen, trok Kelly mensen in zijn buurt tegen de grond, om hen te beschermen. Hij slaagde er ook in om samen met enkele lotgenoten langs de achterdeur te ontsnappen. “Ik trok zo hard als ik kon aan de personen rondom mij, ik kon er minstens twee vastnemen en met hen naar de dichtstbijzijnde uitgang gaan.”

Eens buiten gebruikte Kelly zijn riem om een knelverband te maken voor een vriend die gewond was geraakt aan zijn arm. “Ik wilde gewoon zo veel mogelijk helpen.”

Kelly, die ook aanwezig was op het countryfestival in Las Vegas waar een schutter vorig jaar dood en verderf zaaide, kan nog altijd niet bevatten dat hij in amper dertien maanden twee schietpartijen heeft overleefd. “Borderline was mijn veilig plekje, voor mij en enkele andere countryfans die Las Vegas hebben overleefd. In de week na de schietpartij kwamen we er samen, gewoon om steun bij elkaar te vinden. En nu dit. Dit is gewoon te dicht bij huis. Het feit dat ik dit overleefd heb, kan ik alleen toeschrijven aan God. En zijn beschermende hand over mij.”