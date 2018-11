Bart De Pauw wil weten welke vrouwen over hem klaagden en eist om verzegelde getuigenissen in te kijken

Bart De Pauw (50) wil weten welke vrouwen hem betichten van grensoverschrijdend gedrag. Om die reden vraagt hij toegang tot de verzegelde enveloppen met getuigenissen. De VRT weigert resoluut: “Beroepsgeheim is beroepsgeheim”, klinkt het. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Gevallen tv-maker Bart De Pauw wil weten welke vrouwen naar de preventieadviseur van de VRT gestapt zijn en wat ze over hem gezegd hebben. Dat blijkt uit een vraag van zijn advocaat om vertrouwelijke getuigenissen in te mogen kijken die momenteel deel uit van het dossier tegen De Pauw. De enveloppen met getuigenissen werden bij de huiszoeking bij VRT door de onderzoeksrechter meegenomen, twee dagen nadat de affaire rond De Pauw losbarstte. Tot heden heeft enkel de onderzoeksrechter die getuigenissen kunnen inkijken, maar nu vraagt De Pauw toegang tot die documenten.

Zijn advocaat pleitte enkele weken geleden dat De preventieadviseur van de VRT geen beroepsgeheim heeft. Het meldpunt in kwestie zou opgericht zijn buitenom de welzijnswet. Om die reden heeft dat meldpunt volgens De Pauw en zijn advocaat geen juridisch statuut dat beroepsgeheim moet garanderen. De advocaat van VRT zette de hakken in het zand. “Het maakt niet uit of Bart De Pauw of zelfs de koning vraagt om het beroepsgeheim op te heffen. Dat is internationaal erkend. De wet maakt op dat vlak geen onderscheid naar rang of stand”, aldus Tom Bauwens, de raadsman VRT.

Op 23 november beslist de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) wat er met de verzegelde getuigenissen moet gebeuren. Ofwel worden ze verzegeld terugbezorgd aan VRT, ofwel blijven ze verzegeld in de gerechtelijk dossier of ze moeten ontzegeld worden.

Tot slot is het nog wachten op de eindbeslissing van het parket: heeft Bart De Pauw een misdrijf gepleegd en moet hij voor de rechter komen? Mogelijk wacht het parket op de beslissing van de KI over de verzegelde getuigenissen. Als de KI de documenten verzegeld laat, zal de zaak naar alle vermoeden snel voor de raadkamer komen.

Wat vooraf ging

De zaak tegen Bart De Pauw brak een jaar geleden uit toen bekend werd dat de VRT de samenwerking met de televisiemaker per direct had stopgezet. De Pauw kwam zelf met een videoboodschap naar buiten waarin hij zei niet te weten waarover het ging en zich nooit had bezondigd aan fysieke aanranding. De klachten zouden gaan over flirterige sms’jes. Verschillende vrouwen meldden zich nadien met soortgelijke verhalen.

LEES OOK. Waarom grensoverschrijdend gedrag zo vaak voorkomt in de cultuursector (+)