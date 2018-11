Helft van personeel VDL Nedcar test positief op drank of drugs tijdens de werkuren

Brussel - Na dagelijkse controles op drugs en alcohol bij de Nederlandse autofabriek VDL Nedcar blijkt de helft van de medewerkers positief testte op drugs en/of alcohol. Dat staat te lezen in het personeelsblad van het bedrijf, het bedrijf zelf bevestigt het bericht, maar relativeert de resultaten.

De cijfers staan in het personeelsblad van de fabriek in Born, in Nederlands-Limburg. Bij VDL werken ook heel wat Belgen. In het personeelsblad staat dat “zo’n 50 procent van de geteste medewerkers onder invloed van verdovende middelen is”. Het bedrijf startte met steekproeven na dat er signalen binnenkwamen dat er verdovende middelen verhandeld werden op de werkvloer. In het personeelsblad staat nu te lezen dat de directie “helaas heeft moeten constateren dat zo’n 50 procent van de geteste medewerkers onder werktijd onder invloed van verdovende middelen is”. In totaal werden een 300-tal werknemers getest.

Het bedrijf stelt echter dat het uitslagen niet schokkend zijn. Naar eigen zeggen wijzen de tests op sporen en niet automatisch dat de werknemers zwaar onder invloed is. “Sporen van drank of drugs kunnen ook betekenen dat de medewerker de avond daarvoor wat biertjes heeft gedronken.” Werknemers bij wie meer dan sporen werden aangetroffen werden intussen geschorst. Het bedrijf vraagt haar werknemers om waakzaam te zijn. “Je wilt niet dat iemands veiligheid in gevaar komt door jouw gedrag of dat jouw veiligheid door het gedrag van iemand anders in gevaar komt”, klink het.

Bij VDL Nedcar worden onder verschillende modellen van het merk Mini Cooper en de BMW X1 gebouwd.