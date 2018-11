Neymar moet fans gaan groeten na elke match voor 375.000 euro extra per maand

Bij de Franse topclub PSG hebben alle spelers een bepaling in hun contract die stelt dat ze extra premies krijgen als ze zich goed gedragen. Eén van de dingen die de Parijse miljonairs zo moeten doen, is de supporters groeten na de wedstrijd. Voor Neymar lopen de mogelijke premies voor goed gedrag op tot 375.000 euro per maand. Dat staat in documenten die uitlekten via Football Leaks.

Dertig miljoen euro per jaar. Dat is het loon van de Braziliaan Neymar bij PSG, en daar komt nog eens viereneenhalf miljoen euro extra bij aan “ethische premies”. Elke speler van de voetbalploeg uit de Franse hoofdstad heeft zo’n bepaling in zijn contract staan: extra geld voor het respecteren van het huisreglement van de club. Daar staan elementaire dingen in als op tijd komen, verplichtingen tegenover de media nakomen en… de supporters groeten.

Een woordvoerder van PSG bevestigt dat verhaal tegenover Le Parisien. “Het is echter niet zo dat PSG zijn spelers betaalt om de supporters te gaan groeten”, stelt die. “De supporters groeten is maar één van de regels die, indien gerespecteerd, recht geven op een extra ethische premie.”

Nog volgens de club is de premie pedagogisch bedoeld, om de spelers eraan te herinneren dat het truitje van PSG dragen betekent dat ze ook de waarden van de club moeten uitdragen. Het geld dat de spelers verdienen door zich aan het huisreglement te houden, wordt volgens PSG ook niet op hun persoonlijke bankrekening gestort, maar gaat integraal naar goede doelen die de club steunt.