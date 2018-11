“Ik keek hem in de ogen toen hij mijn vrienden doodde”: Overlevende deelt video van schietpartij in Californische bar

“Ik keek hem in de ogen toen hij mijn vrienden doodde”: Overlevende deelt video van in Californische bar Video: KameraOne

Er is een nieuwe video opgedoken van de schietpartij in het Californische Thousand Oaks. Woensdagavond schoot de 28-jarige ex-marinier Ian David Long twaalf mensen dood in een lokale bar. Dallas Knapp, een overlevende van de schietpartij, plaatste intussen schokkende beelden online die hij in de ‘Borderline Bar & Grill’ kon vastleggen.

Het filmpje kwam donderdag op zijn Instagram-account terecht. In de zaak kon hij een zwarte schim filmen, waarna hij zo snel mogelijk dekking zocht. Kort nadien weerklonken een heleboel geweerschoten. “De man die je op de video ziet, is de moordenaar”, verklaarde hij. “Hij schoot op mensen die via de ramen probeerden te vluchten. Ik keek hem recht in de ogen toen hij mijn vrienden doodde. Ik hoop dat hij voor eeuwig rot in de hel.”

Knapp zelf had het geluk aan zijn zijde. Toen Long even niet meer schoot, zag hij zijn kans schoon om te ontsnappen. Hij vluchtte resoluut naar buiten en kon ongedeerd tot op straat geraken. “Er zitten nog steeds mensen vast in de bar”, riep hij nog naar enkele omstaanders.

Er vielen in totaal dertien doden, onder wie een agent en de schutter zelf. Long zou hebben geleden aan een posttraumatische stressstoornis. Zijn motief voor het bloedbad wordt nog onderzocht.