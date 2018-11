Andy herinnert het zich nog alsof het gisteren was: “We kregen één telefoontje. De nazi’s zijn hier!”

Eén telefoontje. Meer waarschuwing kregen ze niet. “Ze slaan de ruiten in. Ga niet naar buiten. De nazi’s zijn hier.” Het is exact 80 jaar geleden dat de Kristallnacht plaatsvond in nazi-Duitsland, maar overlever Andy Factor hoort nog hoe de ruit achteraan zijn schuilplaats verbruizelt. Alsof hij nog altijd een bange, veertienjarige jongen is. Honderden Joden kwamen die nacht om het leven, duizenden anderen werden naar concentratiekampen gedeporteerd. “Hoe erg het ook was”, aldus Factor. “Ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw kan gebeuren.”