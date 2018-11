Dendoncker en Januzaj weer opgeroepen voor Rode Duivels, Lukaku is nog een vraagteken

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de twee belangrijke interlands in de Nations League tegen IJsland (thuis, 15 november) Zwitserland (uit, 18 november). Leander Dendoncker en Adnan Januzaj komen weer bij de selectie. Ook Romelu Lukaku werd opgeroepen, al bleef die de laatste matchen geblesseerd aan de kant bij Manchester United. De geblesseerde Vertonghen, Vermaelen, De Bruyne, Benteke, Fellaini en Dembélé zijn er niet bij.

LEES MEER.Bondscoach Roberto Martinez weigert te antwoorden op vraag of hij contact gehad heeft met Real Madrid

Martinez ging grotendeels verder op de selectie die hij in oktober al samenstelde. Dus opnieuw met verdedigers Brandon Mechele (Club Brugge), Christian Kabasele (Watford), Jason Denayer (Lyon) en middenvelder Dennis Praet (Sampdoria). Adnan Januzaj (Real Sociedad) komt terug uit blessure en ook Leander Dendoncker (Wolverhampton) is er weer bij.

Romelu Lukaku is hét grote vraagteken bij de Rode Duivels. De topschutter aller tijden voor de Belgische nationale ploeg moest de laatste matchen bij Manchester United aan zich voorbij laten gaan door een blessure. Toch riep bondscoach Roberto Martinez hem op. “Ik ben niet zeker over de fitheid van Romelu Lukaku”, gaf Martinez toe. “We zijn in contact met Manchester United en de komende 48 uren zullen cruciaal zijn. Na het weekend zullen we beslissen. Over de andere spelers zijn er geen twijfels.”

Dries Mertens, die in de Champions League voortijdig vervangen moest worden, en Eden Hazard, nog maar net terug uit blessure, zijn dus wel wedstrijdfit.

Selectie Rode Duivels

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels

Verdedigers : Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Thomas Meunier, Brandon Mechele, Christian Kabasele, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Timothy Castagne, Leander Dendoncker

Middenvelders: Axel Witsel, Youri Tielemans, Nacer Chadli, Dennis Praet, Hans Vanaken, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Adnan Januzaj

Aanvallers: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Eden Hazard, Dries Mertens