Opzet in het spel? Villa is pas verkocht en er rijdt een bestelwagen door de gevel

Een ongeval of is er opzet in het spel? Video: Roland Heitink

Een ongeval of is er toch meer aan de hand? Dat vraagt de politie van het Nederlandse Barneveld zich af nadat een bestelwagen inreed op een pas verkochte villa in het dorp. Er is argwaan omdat dezelfde bestelwagen onlangs ook betrokken was bij een incident in Putten.

De bestelwagen reed donderdagavond, rond 20.30 uur, achteruit - en “met forse vaart” volgens Nederlandse media - de gevel van de villa in wijk De Cotelaer in. In datzelfde ritje had de bestelwagen ook al een ravage veroorzaakt in een ander huis en tuin. De bestuurder, die lichtgewond raakte, werd aangehouden. Het is nog niet duidelijk of er iemand thuis was op het moment van de feiten.

De lokale politie onderzoekt nu of er opzet in het spel is. Onlangs zou er met dezelfde bestelwagen onlangs een hek ramde in Putten. Toen was de bestuurder onder invloed.

De getroffen villa was “verkocht onder voorbehoud”. De verkoop werd vorige week nog maar afgerond, zo luidt het. Hoeveel de kopers ervoor betaalden, is niet bekend. De vraagprijs voor de in 1986 gebouwde bungalow (169 vierkante meter) was 579.000 euro.