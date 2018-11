Marc Coucke na Europese uitschakeling Anderlecht: “Totaalbeeld is niet zo fraai”

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft gereageerd op de Europese uitschakeling van paars-wit na een blamerende 1 op 12. “Wat we gebracht hebben is onvoldoende voor deze club”, was hij streng.

“Hoe mijn gevoel is? Slecht, he”, zei Coucke na de 2-0 nederlaag van Anderlecht op het veld van Fenerbahçe. Daardoor heeft Anderlecht voor de eerste keer de groepsfase van de Europa League niet overleefd. Paars-wit ligt zelfs als eerste van de 48 deelnemers uit het toernooi na een één op twaalf.

LEES OOK. Onze Anderlecht-watcher na de afgang in Turkije: “Deze ploeg is te plat, speel de laatste twee matchen met zo veel mogelijk beloften” (+)

“Wat we gebracht hebben is onvoldoende voor deze club”, aldus de praeses van de Belgische recordkampioen. “Het was 70 minuten niet slecht tegen Fenerbahçe, maar het was een sleutelmatch en we hebben ze wel verloren. In deze Europa League hebben het vooral weggegeven tegen Spartak Trnava”, dacht Coucke terug aan de 1-0-nederlaag in Slovakije.

“We gaan nu goed moeten analyseren wat er moet gebeuren. Laat ons eerst winnen tegen AA Gent zondag. Dan hebben we 30 punten in de competitie en dat is aanvaardbaar. Maar natuurlijk hadden we in de beker en Europa op meer gehoopt. Het totaalbeeld is niet zo fraai.”

LEES OOK. COMMENTAAR. “Vanhaezebrouck krijgt kwalitatief beperkte en onevenwichtig samengestelde spelersgroep zonder persoonlijkheden niet aan de praat” (+)

LEES OOK. Blunderend Anderlecht gaat opnieuw af en is nu al uitgeschakeld in Europa