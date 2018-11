COLUMN. Peter Vandenbempt: “Clubleiders ergeren zich blauw aan de ‘cavalier seul’ van Coucke”

Als de situatie niet zo ernstig was, zou het nog enigszins amusant kunnen zijn. Nu het deksel van de beerput is, struikelen de actoren uit het voetbal over mekaar in hun trieste pogingen om de schuld voor de indringende stank bij de anderen te leggen. Ik vind dat vandaag minder belangrijk en vooral tijdverlies. Laten we het op het systeem steken. De conclusie is helaas wel dat al die actoren het al die jaren mee in stand hielden en ook lieten ontsporen tot de wetteloze jungle die het voetbal blijkbaar is geworden.