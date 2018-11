Bondscoach Roberto Martinez weigert te antwoorden op vraag of hij contact gehad heeft met Real Madrid

Bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martinez werd de afgelopen maand herhaaldelijk gelinkt aan Real Madrid. Op zijn persconferentie kreeg hij de vraag of hij contact gehad heeft met de Spanjaarden, maar daar weigerde hij opvallend genoeg op te antwoorden.

Sinds het ontslag van Julen Lopetegui als trainer van Real Madrid wordt trainer van de Rode Duivels Roberto Martinez in de Spaanse pers naar voren geschoven als één van de topkandidaten om over te nemen bij de Koninklijke. Toen hij op zijn perspraatje voor de selectie van de Rode Duivels van onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle de vraag kreeg of hij al benaderd was door Real, weigerde hij die vraag te beantwoorden.

“Ik wil niet zeggen of ik of mijn agent contact hebben gehad met Real Madrid”, zei Martinez. “Dat is irrelevant en zou van weinig respect getuigen in de aanloop naar de matchen tegen Zwitserland en IJsland. Dat is waar we nu mee bezig zijn.”

Real moet tegen maandag trainer kiezen

Speciaal voor de geruchten rond Martinez was ook een Spaanse journalist afgereisd naar België. Hij probeerde meteen dieper in te gaan op de kwestie, maar werd afgewimpeld door Martinez. Toen een Waalse journalist vroeg of Real voor Martinez een optie zou zijn, kreeg die het wat op zijn heupen. “Over andere dingen dan de matchen tegen Zwitserland en IJsland wil ik niet praten. Ik heb dat hier al in twee talen gezegd. Moet ik het misschien in lichaamstaal zeggen of een liedje zingen?”

Real Madrid heeft nog tot maandag om bekend te maken wie de nieuwe trainer wordt. Solari doet het er momenteel wel uitstekend als interimtrainer.

