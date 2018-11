69-jarige Nederlander start juridische strijd… om 20 jaar jonger verklaard te worden: “Wat is het verschil met een geslachtsverandering?”

Opnieuw enkele jaartjes jonger zijn. Het is de droom van velen, maar helaas is echt verjongen nog altijd onmogelijk. Of toch niet? Emile Ratelband, een 69-jarige “positiviteitsgoeroe” uit Nederland, wil opnieuw 49 jaar zijn. Officieel. De man heeft daarvoor zelfs een rechtszaak aangespannen omdat hij door zijn leeftijd “gediscrimineerd zou worden op een dating app”.

“Ik voel me ongemakkelijk over mijn leeftijd, mijn geboortedatum”, verklaarde Ratelband voor de rechter in Arnhem. Omdat hij een “fysieke leeftijd” had die niet in overeenstemming was met zijn emotionele status, had de man het lastig om zowel werk als liefde te vinden, luidde het nog. Daarom vroeg hij aan de rechter om zijn officiële geboortedatum aan te passen van 11 maart 1949 naar 11 maart 1969.

“Als ik 69 ben, ben ik gelimiteerd. Als ik daarentegen 49 ben, dan kan ik een nieuw huis kopen, met een andere auto rondrijden… Ik kan dan meer werk aannemen. En als ik op Tinder zeg dat ik 69 ben, krijg ik geen enkele reactie. Als ik echter zeg dat ik 49 ben, met mijn gezicht, dan zou ik in een luxepositie verkeren.”

De man argumenteerde nog dat zijn dokters hem hadden gezegd “dat hij het lichaam van een 45-jarige had. Ratelband ging nog verder door hemzelf te omschrijven als “een jonge god”. Daarnaast vergelijk hij zijn probleem ook nog met transgenders. “Als mensen van geslacht kunnen veranderen omdat ze zich niet goed in hun vel passen, waarom dan niet van leeftijd?”

“Voor wie hebben je ouders dan gezorgd?”

De rechter gaf toe dat de wetgeving rond geslachtswijzigingen nog in de kinderschoenen stond. “Enkele jaren geleden dachten we nog dat zoiets onmogelijk was, daarin heb je gelijk.” Daarna kwam de rechter echter met een opvallend tegenargument op de proppen. “Hoe zouden je ouders zich voelen als er twintig jaar van je leven uit de registers geschrapt wordt? Voor wie hebben ze dan al die jaren gezorgd? Wie was die kleine jongen dan?”

Ratelband antwoordde kort. “Allebei mijn ouders zijn dood.”

Tot slot verklaarde de Nederlander nog dat hij met plezier zijn recht op een pensioen zou verwerpen om zo zeker te zijn dat er geen onverwachte consequenties zouden zijn aan zijn leeftijdsverandering. Op het einde van de 45 minuten durende zitting besloot Ratelband: “Eigenlijk is dit een kwestie van vrije wil.”

Er viel nog geen uitspraak in de zaak, al vroeg het openbaar ministerie zich wel luidop af of zo’n wettelijke leeftijdsverandering dan gepaard moet gaan met regelmatige gezondheidsinspecties. “Zodat de staat in de toekomst iemands emotionele leeftijd goed kan blijven inschatten.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd...