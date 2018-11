Ziet u wat er zo bijzonder is aan deze nieuwsankers?

Vormen artificiële intelligentie-ankers dé toekomst van de televisiejournalistiek? Bij de Chinese staatszender Xinhua zijn ze daar alvast van overtuigd. De twee nieuwste leden van de nieuwsdienst die ze deze week introduceerden, oogden alvast levensecht. Al is de grootste troef van het duo uiteraard hun “onvermoeibare” wil om te werken.

Foto: Reuters

De Chinese kijkers mochten voor de buis eerst kennismaken met een digitale versie van Qui Hao, een échte nieuwsanker bij de staatszender. Hij oogt bijzonder realistisch. Een rode das en een streepjeskostuum geven het anker een erg verzorgd uiterlijk, al zijn het vooral de gezichtsuitdrukkingen die in het oog springen. Knikken, op regelmatige basis met de ogen knipperen, de wenkbrauwen fronsen, … de digitale creatie doet het allemaal.

“Ik kan jullie niet enkel 24 uur per dag en 365 dagen per jaar vergezellen”, vertelde de kloon. “Ik kan ook eindeloos gekopieerd worden en op verschillende locaties en sociale mediaplatformen worden geplaatst om jullie het nieuws te brengen.” Een serieuze aanwinst voor Xinhua, die zo de productiekosten stevig reduceren.

Foto: AFP

Een tweede anker, die er al even levensecht uitzag, sprak de kijkers toe in het Engels. “De ontwikkelingen van de media-industrie vragen om constante innovatie en de diepgaande integratie van de internationale geavanceerde technologieën”, luidde het. “Ik kijk ernaar uit om jullie deze gloednieuwe nieuwservaring te bieden.”

“Om de rillingen van te krijgen”

De AI-ankers kwamen tot stand na een samenwerking tussen Xinhua en de Chinese zoekmachine Sogou. Een speciale machine leerde de AI-ankers zowel de stem, gezichtsuitdrukkingen als lichaamsbewegingen van echte nieuwslezers na te bootsen. Het resultaat oogt erg fascinerend, al zijn er ook kijkers die de beelden enigszins beangstigend vinden. “Om de rillingen van te krijgen”, klonk het zelfs bij sommigen.

Of we in de nabije toekomst ook vergelijkbare nieuwsankers zullen mogen verwelkomen in ons land, valt te betwijfelen.