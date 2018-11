Danjuma weer terug in kern bij Club Brugge, ook Schrijvers weer paraat

Arnaut Danjuma Groeneveld zit voor het eerst sinds midden oktober weer in de selectie bij Club Brugge. De Nederlander was enkele weken out met een enkelblessure, maar kan in de uitwedstrijd op het veld van Charleroi zijn wederoptreden maken.

Ook Siebe Schrijvers, die voor de Champions League-match in Monaco nog verstek moest laten gaan met een lichte blessure, zit weer in de selectie. Verdediger Benoît Poulain ontbreekt wel in de Brugse kern. De Fransman kampt met een lichte blessure aan de lies. Zijn plek achterin zal tegen Charleroi ingenomen worden door Matej Mitrovic of Saulo Decarli.

Als Club Brugge zaterdagavond (18u) wint bij Charleroi, kan het op gelijke hoogte komen van leider Racing Genk. De Limburgers spelen zondagavond om 20 uur nog op Le Canonnier tegen Moeskroen.