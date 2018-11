Voertuig komt in konvooi van premier Michel en Theresa May terecht: twee zwaantjes gewond na val

Een onbekende man heeft vrijdagochtend op de E42 een aanrijding veroorzaakt tussen twee zwaantjes. Een auto belandde in de buurt van de wagen van premier Michel in het konvooi, waardoor twee agenten van de wegpolitie van Henegouwen moesten uitwijken en ten val kwamen. Dat bevestigt de woordvoerder van de premier. Alles wijst op een ongeval.

Een vreemd ongeval vrijdag omstreeks 10.40 op de E42 ter hoogte van Henegouwen. Het konvooi van premier Theresa May en premier Michel was op terugweg na een herdenkingsceremonie in Mons. Michel en May waren onderweg naar SHAPE, het militair hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Tijdens die rit baande een burgervoertuig zich een weg door het konvooi. Daardoor moesten twee politiemotards uitwijken en zijn ze ten val gekomen.

Vervolgens liet Premier Michel het konvooi onmiddellijk halt houden om te kijken hoe het met de motards gesteld was. “De premier rijdt zelf met de moto, vandaar zijn bezorgdheid”, aldus zijn woordvoerder. Nog volgens een woordvoerder van de federale wegpolitie zijn de agenten er niet al te erg aan toe, ze raakten slechts lichtgewond. Het konvooi kon kort daarna verderrijden.

Kwaad opzet lijkt uitgesloten, momenteel wijst alles op een ongeval. “Het onderzoek loopt en er werd niemand aangehouden”, klinkt het.

Herdenkingsplechtigheid

Premier May en Michel brachten op het kerkhof van Saint-Symphorien hulde aan de Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Ze legden tijdens de ceremonie kransen van witte rozen en klaprozen neer op de graven van John Parr en en George Ellison. Parr was de eerste Britse soldaat die tijdens (WOI) sneuvelde, terwijl Ellison de laatst gedode Britse soldaat was.