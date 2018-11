Extreemrechts terreurplan tegen Macron: tweede verdachte vrijgelaten

In Frankrijk is vrijdagochtend de vrouw vrijgelaten die was opgepakt in verband met de geplande extreemrechtse aanslag op de Franse president Emmanuel Macron. Dat zegt een gerechtelijke bron. Donderdagavond was ook al een man vrijgelaten. Vier andere mannen blijven nog in de cel.

Het gaat om een 61-jarige vrouw die dinsdag werd opgepakt in Isère. De man die donderdagavond weer zijn vrijheid terugkeer, werd diezelfde dag gevat in Ille-et-Vilaine.

Vier andere mannen, die werden opgepakt in Moselle, blijven nog in de cel. In Frankrijk kan de voorlopige hechtenis in terrorismezaken tot 96 uur duren.

De zes verdachten, tussen 22 en 62 jaar oud, komen uit extreemrechtse hoek. Ze bespraken hun plannen, onder meer een aanslag op het Franse staatshoofd, via de telefoon, zegt een bron dichtbij het onderzoek.