Huwelijk Willy Naessens brengt 150.000 voor goede doelen op

Elsegem - Willy Naessens en zijn vrouw Marie-Jeanne gaan dertien goede doelen steunen, goed voor een bedrag van samen 150.000 euro. Dat geld is afkomstig van hun recente huwelijk, waarbij de zakenman opriep geen cadeaus te geven maar geld te storten aan de Koning Boudewijnstichting. Naessens stelde in zijn bedrijf in Elsegem al 13 goede doelen voor.

Op 7 juli jongstleden stapte Willy Naessens met zijn Marie-Jeanne in het huwelijksbootje. Het koppel gaf de genodigden als vrijblijvende cadeautip een gift voor een goed doel. “Wij hebben het goed, dus anderen mogen het ook goed hebben”, aldus Naessens.

Die oproep bleek een groot succes want de gasten hebben samen 125.000 euro overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting. “En daar doen wij 25.000 euro bovenop. Bovendien, als een sponsor een engagement aangaat van vijf jaar, dan doe wij er een vierde van het bedrag bovenop”, aldus Naessens.

Heel wat goede doelen zullen een gift krijgen, maar dertien krijgen nu al een deel van de koek. Het gaat veelal om lokale initiatieven: daarbij het streekfonds Streekmotor 23, de Chiro en Scouts van Zwalm, Lidwina dat werkt rond MS, Care 4 AYA die jonge kankerpatiënten ondersteunt, Give us a Break die kinderen met een beperking een vakantie bezorgt, ontwikkelingsorganisatie Born in Africa, kinderarmoedestichting Pelicano, Het Ventiel dat jongdementie op de kaart zet met een buddywerking, Sofhea rond hematologische aandoeningen, Beautiful after Breast Cancer rond borstkanker, het sportevenement 24 uren van Oudenaarde, onderzoeksproject Fonds Digestieve Oncologie en De Willy Vrienden, een groepje werknemers dat zich inzet voor Kom op tegen Kanker. In de loop van komende jaren zal die lijst aangedikt worden.