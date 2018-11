Everzwijnen die Lommel terroriseerden levend gevangen door Natuurhulpcentrum

Lommel - Een kudde everzwijnen die in de buurt van het centrum van Lommel rondliep, is vrijdagmorgen gevangen door het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. Dat schrijft VRT NWS en is door het Natuurhulpcentrum aan Belga bevestigd.

De voorbije dagen ontving de stad Lommel meldingen van een kudde everzwijnen dichtbij het centrum. Na crisisoverleg werd donderdag beslist dat twee jagers de dieren moesten neutraliseren. Uiteindelijk bleek dat niet nodig en konden de dieren vrijdagmorgen gevangen worden. “Wij zijn nooit voor iets dood te schieten, maar soms kun je niet anders”, zei Sil Janssens van het Natuurhulpcentrum.

De dieren konden gevangen worden nadat het Natuurhulpcentrum een oproep van de politie had gekregen. De everzwijnen zaten namelijk ingesloten door hekwerk van de politie en de stad. Dat werd beveiligd met netten, waarna de dieren een voor een met grote schepnetten werden gevangen. “Het was niet zo dat ze rustig waren, want er was nogal wat mankracht nodig, maar het is vlot verlopen. Alleen het laatste everzwijn viel aan, omdat het dier in paniek was”, aldus Janssens.

Volgens het Natuurhulpcentrum gaat het niet om wilde dieren. “De beesten bleven gewoon zitten en op het gras liggen, dus ze zijn mensen gewoon. Ze zijn niet echt bang van mensen, want een ander dier zou daar zo snel mogelijk weg willen”, aldus nog Janssens. “Het zijn halftamme beesten die iemand heeft uitgezet of die ontsnapt zijn. Ze zijn sowieso illegaal, want ze hebben geen oorlabels aan.”

Alle zeven everzwijnen konden door het Natuurhulpcentrum worden gevangen. Samen met het everzwijn dat woensdag werd afgeschoten, is de volledige groep verwijderd. De toekomst van de dieren ligt echter nog niet vast. “De everzwijnen zitten nu in ons centrum. We gaan bekijken wat er met de dieren mag, moet en kan”, besloot Janssens.

