Gehaaste Frankfurt-speler verspilt geen tijd in interview door zelf ook maar de vragen te stellen

Frankfurt-aanvaller Danny da Costa had na de 2-3 zege van zijn team in de Europa League bij het Cypriotische Apollon Limassol duidelijk geen zin om veel tijd te verspillen aan journalisten met voorspelbare vragen. In een poging zich er wat sneller vanaf te maken, begon hij zichzelf dan maar vragen te stellen… en dat leverde quotes in sneltreinvaart op.