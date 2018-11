Vanaken opnieuw Rode Duivel en dus vervangt Slimste Mens ter Wereld hem door andere voetballer

Hans Vanaken ging normaal gezien binnenkort zijn opwachting maken in De Slimste Mens ter Wereld, maar de middenvelder van Club Brugge werd opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels en had plots geen tijd meer vrij in zijn agenda. Dus moest de populaire quiz op Vier op zoek naar een vervanger. Dat wordt Antwerp-speler Jelle Van Damme.

“’Het stond in de sterren geschreven: Hans Vanaken is momenteel zo briljant aan het voetballen dat hij wel moest geselecteerd worden. En Rode Duivels hebben het druk, druk, druk, waardoor het agenda-matig echt onmogelijk is om ook nog De Slimste Mens Ter Wereld te worden. Geen Hans Vanaken dus in onze quiz dit jaar, maar zijn vervanger mag er zijn: ex-Rode Duivel Jelle Van Damme, momenteel erg sterk bezig, en dan nog bij de ploeg van mijn hart. Eindelijk een Antwerpspeler in De Slimste Mens ter Wereld: ik kijk er reikhalzend naar uit...’aldus Erik Van Looy.

Bakken ervaring in verdediging, maar nu dus volle aanval van op de bank van De Slimste Mens ter Wereld. Of Jelle Van Damme ook hier meesterlijk kan scoren weten we eind november.