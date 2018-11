Zware straffen geëist tegen Antwerpenaars die Nederlandse meisjes bedwelmden en verkrachtten

Antwerpen - De openbare aanklager heeft vrijdag zeven jaar geëist tegen vier jongemannen die vervolgd worden voor de verkrachting van twee jonge Nederlandse vrouwen in hun hotel in Antwerpen. De zitting in voor Antwerpse rechtbank vond plaats achter gesloten deuren, maar een advocaat van een van de verdachten meldt dat voor alle vier de mannen dezelfde straf wordt geëist.

De slachtoffers van 20 en 21 jaar, brachten in het voorjaar een weekendje in Antwerpen door. Ze waren in de nacht van 16 op 17 maart naar nachtclub Roxy geweest. Beklaagden Mohamed S. (22) en Lamine N. (20) hadden de vrouwen een lift terug naar hun hotel gegeven en zouden hen daar verkracht hebben.

In de loop van de nacht werden ook Tijani D. (19) en Eliel B. (20) in de hotelkamer binnengelaten en ook zij zouden zich aan de vrouwen vergrepen hebben.

Gedrogeerd

Wellicht werden de vrouwen bedwelmd met lachgas. een verdovend middel toegediend. Hun geld en de telefoons bleken de volgende ochtend verdwenen. De verdachten staan daarom ook terecht voor diefstal.

Volgens S. hadden de vrouwen ingestemd met de seks. De anderen beriepen zich na hun arrestatie op hun zwijgrecht of ontkenden de verkrachting.