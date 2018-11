Vlaamse ziet aanslag in Melbourne voor eigen ogen gebeuren: “Tien minuten eerder stond ik zélf op die plek”

In de Australische stad Melbourne zijn vrijdag één dode en twee gewonden gevallen bij een steekpartij die intussen is opgeëist door ISIS. De dader werd uiteindelijk neergeschoten door de politie en overleed later aan zijn verwondingen. De Vlaamse Berdien zag het allemaal gebeuren. “Tien minuten eerder stond ik zélf op die plek”, vertelt ze vanop haar jeugdherberg aan de redactie van Het Nieuwsblad.

Foto: EPA-EFE

De steekpartij vond vrijdag rond 16.20 plaatselijke tijd plaats in het centrum van de Australische stad Melbourne, bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street. Een kruispunt waar nauwelijks tien minuten eerder de Vlaamse Berdien De Vloed (30) was overgestoken. De jonge vrouw uit Oosterzele heeft een jaar loopbaanonderbreking en was gisteravond pas toegekomen in Melbourne, nadat ze eerst twee maanden door Japan had gereisd.

“Het was mijn eerste dag in Melbourne en dus was ik allerlei praktische zaken aan het regelen”, vertelt ze aan onze redactie. “Een simkaart, bankrekening, dat soort zaken. Op weg naar de winkel ben ik het bewuste kruispunt overgestoken. Ik liep even een restaurant binnen voor een wc-bezoek, maar toen ik terugkwam van het toilet, was ik helemaal in de war.”

Foto: AFP

Alle restaurantbezoekers hadden zich aan het raam verzameld, veel van hen met de smartphone in de aanslag. “Ik zag enkel vuur boven hun hoofd”, herinnert Berdien zich. “Ik dacht nog: cool, er is straatanimatie. Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik de agent met zijn winkelkar tekeergaan.”

Zoals te zien is op amateurbeelden van de aanslag, probeerde een agent de dader met een winkelkar tot bedaren te brengen. “Plots zag ik de agent een schot afvuren, waarop de man in elkaar zakte. Toen ben ik gestopt met kijken.”

Foto: EPA-EFE

“Gebeurt normaal nooit”

Niet veel later werd Berdien samen met de andere aanwezigen weggeleid uit het restaurant. “Het hele straatblok was afgezet. Op dat moment wist ik niets meer. Ik wilde het liefst van al terugkeren naar mijn jeugdherberg, maar Google Maps stuurde mij telkens langs de afgezette zone.”

Gelukkig werd Berdien snel geholpen door enkele Australiërs die net zo aangedaan waren als zij. “Ze bleven zich maar excuseren voor wat zich vandaag heeft afgespeeld. ‘Zoiets gebeurt hier normaal nooit’, zeiden ze. ‘Melbourne is zo’n vreedzame stad.’”

Aanslag of niet, Berdien is niet van plan er haar reisschema voor aan te passen. Ze zal - zoals voorzien - zeker nog enkele weken in Melbourne blijven. “Ik denk dat het de komende dagen allemaal wel nog wat moet doordringen. Als ik online de filmpjes bekijk, kan ik nog steeds niet geloven dat ik echt iemand heb zien neergeschoten worden.”