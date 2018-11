AA Gent treft met Vanhaezebrouck ex-coach: “Altijd leuk om tegen Hein te spelen”

AA Gent trekt zondagmiddag naar Anderlecht. Een affiche die altijd leeft in de Gentse kleedkamer. Een duel met hun voormalige succescoach is ook voor Brecht Dejaegere een speciaal moment: “Het is altijd leuk om tegen Hein te spelen, ik ken hem na al die jaren natuurlijk ook heel goed. Maar ook met o.a. Sven Kums en Ivan Santini lopen er wel nog enkele oude bekenden rond. We horen elkaar regelmatig, ook al ga ik nu niet bewust een berichtje sturen naar hen. Maar op het veld wordt het uiteraard een blij weerzien.”

Toch staat er voor de Buffalo’s meer op het spel dan louter prestige als ze de kloof met de top-drie niet te groot willen zien worden: “Er is misschien wel een extra reden om gemotiveerd te zijn maar ik leef naar die match toe zoals elke andere”, aldus Dejaegere die vorige week na rust terug op de tien mocht spelen. Een positie die de West-Vlaming wel zint: “Er is dit seizoen net als in het verleden al veel met me geschoven maar de tien blijft toch één van mijn favoriete posities. Ik wil dan ook graag bewijzen dat ik daar ook mijn plaats heb in het team. Al zal ik me telkens keihard inzetten, ongeacht welke positie de coach me plaatst.”

Die coach, Jess Thorup, is alvast niet meteen van plan om de Vanhaezebrouck-kaart te trekken als extra stimulans: “Inderdaad, heel wat spelers treffen hun ex-coach maar ik heb er nog niet aan gedacht om dat item te gebruiken in mijn voorbereiding. Ze kennen hem natuurlijk door en door maar ik hoop vooral dat ze iets willen tonen aan hem. Anderlecht lijkt misschien kwetsbaar, zoals gisteren in Europa. Ik weet echter niet of het een goed moment is om hen nu te treffen. De meningen daarover zijn verdeeld. Een gewond dier is echter gevaarlijk. Ik kijk liever naar mijn team op training en I like what I see.”

Jess Thorup. Foto: Photo News

Thorup zag zijn spelers vorig weekend evenwel terug één helft lang worstelen met de bal en zichzelf, maar de zege spoelde veel onrust weg in het Gentse huishouden: “Ik was tevreden dat we na die 0-1 ruststand toch nog een 3-1 zege konden boeken. Dat was heel belangrijk voor het team. Deze week hadden we terug wat tijd om meer in detail te werken. En na dit weekend is er de interlandbreak. Dan volgt er een eerste evaluatie na vijf speeldagen maar eerst staat er dus nog een grote affiche op het programma tegen zonder twijfel één van de grootste Belgische topclubs.”

En voor dat topduel oogt Thorup bijzonder zelfverzekerd: “We zullen zondag ook gewoon weer ons eigen systeem spelen en ons niet te veel aanpassen. Ik toonde de jongens al tijdens de theorie dat er meerdere opties zijn om hen pijn te doen. Ik ken de zwaktes van het tactische systeem dat ze nu hanteren. We zullen zien of ze terug met vier man zullen spelen achterin maar ik denk het wel. Wanneer we eindelijk nog eens zullen scoren na een rechtstreekse vrije trap? Ik zie veel jongens oefenen na training en dan hopen ze natuurlijk dat ik dit opmerk. Wees gerust, ik sta dan op de uitkijk: het ziet er goed uit!”