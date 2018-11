Mensenrechtenliga dient klacht in voor discriminatie tegen PSG

De Liga voor Mensenrechten heeft vrijdag officieel klacht tegen onbekende ingediend voor “discriminatie”. De klacht komt er na de onthullingen van Football Leaks over de etnische screening van jonge spelers van PSG.

Tussen 2013 en de lente van dit jaar vermeldde de scoutingscel van PSG etnische criteria in zijn evaluatierapporten van jonge spelers. De scouts maakten bijvoorbeeld een onderscheid tussen spelers van Franse, Maghrebijnse, Antilliaanse en Afrikaanse afkomst. PSG bevestigde donderdag het nieuws en startte een intern onderzoek. De Parijzenaars maakten vrijdag bekend in de loop van volgende week de eerste resultaten te zullen hebben. “Het onderzoek wordt gevoerd in samenwerking met een extern advocatenkantoor. Het is een grondige analyse die tijd kost”, aldus de Franse topclub.

De Mensenrechtenliga wacht dat onderzoek niet af. “Het lijkt erop dat bepaalde spelers zouden zijn uitgesloten van rekrutering door de club op basis van hun ethnische origine”, aldus Malik Salemkour, voorzitter van de Mensenrechtenliga. “Dat is in strijd met het Frans strafwetboek.”

Ook minister van Sport, Roxana Maracineanu, sprak al haar “ontzetting” over de zaak uit.