Johan Walem selecteert deze 22 beloftespelers voor oefenduel tegen Roemenië

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize -

Johan Walem, bondscoach van de Belgische beloften, heeft vrijdag een selectie met 22 namen bekendgemaakt voor de vriendschappelijke interland van komende donderdag in Cluj tegen Roemenië. Medio oktober verzekerden de jonge Duivels zich van een ticket voor het EK van 2019 in Italië en San Marino, dat in juni plaatsvindt. Ze wonnen met 0-3 in Zweden en werden zo groepswinnaar.