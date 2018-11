Het bevalt Ritchie De Laet kennelijk prima in Australië. De rechtsback werd door zijn club Aston Villa in september uitgeleend aan het Australische Melbourne City FC, en daar heeft hij zijn start niet gemist. Tegen Wellington Phoenix zette hij met een heuse bom de 1-0 op het scorebord. Voor De Laet was het al zijn tweede competitiedoelpunt in vier matchen in de Australische A-League.