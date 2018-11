Ex-journalist tegen Guy Verhofstadt: “U was in uw tijd veel erger dan Trump”

Europees Parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) heeft op Twitter de wind van voren gekregen toen hij het opnam voor de Amerikaanse journalist Jim Acosta “U eiste als premier zelf het ontslag van journalisten en schold ze uit”, liet de Vlaams-Nederlandse ex-journalist Derk Jan Eppink weten.

De kwestie-Acosta houdt de VS en de internationale pers al enkele dagen in de ban. De CNN-journalist stelde op een persconferentie na de midterms in de VS enkele lastige vragen aan president Donald Trump. Toen een stagiaire van Trumps persdienst daarop zijn microfoon wilde afnemen, kwam het tot een lichte schermutseling. Het Witte Huis liet meteen weten dat de accreditatie van Acosta werd ingetrokken wegens “ongepast gedrag”.

BEKIJK OOK.Verspreidde het Witte Huis een gemanipuleerde video om intrekken accreditatie van CNN-journalist te verantwoorden?

De beslissing van het Witte Huis beroert nog altijd de internationale gemoederen, en ook Guy Verhofstadt besloot zich op Twitter te moeien in het debat. “Populisten haten goeie vragen omdat ze geen goeie antwoorden hebben. Dat geldt zowel in de VS als in Europa. In een tijdperk van fake news moeten we de vrije pers koesteren en ondersteunen”, tweette de ex-premier.

Populists hate good questions, because they have no good answers, neither in Europe nor in the US. In an era of #fakenews, the free press must be protected and cherished. Full support to @CNN’s Jim Acosta #pressfreedom https://t.co/cU5Nwmxhkw — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) November 8, 2018

Maar dat viel niet bepaald in goede aarde bij Derk Jan Eppink. De Vlaams-Nederlandse columnist en gewezen europarlementariër was enkele jaren wetstraatjournalist bij De Standaard. Hij vindt dat Verhofstadt niet te veel moet afgeven op Trump. “Toen U premier van België was, was U erger dan Trump. U eiste het ontslag van kritische journalisten, schold ze uit, tierde en bedreigde hen in uw driftbuien. Zij waren uw doelwitten. Ik kan het weten. Ik was een van hen.”

Toen U premier van België was, was U erger dan Trump. U eiste het ontslag van kritische journalisten, schold ze uit, tierde en bedreigde hen in uw driftbuien. Zij waren uw doelwitten. Ik kan het weten. Ik was een van hen. https://t.co/PyFCnZIhkN — Derk Jan Eppink (@djeppink) November 9, 2018

Opmerkelijk: na zijn journalistieke carrière werkte Eppink op de kabinetten van verschillende liberale kopstukken in de Europese Commissie. En in 2014 kwam hij nog op voor de Europese verkiezingen namens de Nederlandse VVD. Die partij maakt net als Verhofstadts Open VLD deelt uit van de liberale ALDE-fractie in het Europees Parlement.