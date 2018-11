Zware straf voor boegbeeld van groep die tegenstanders Zwarte Piet op snelweg blokkeerde

De groep die vorig jaar november de Nederlandse snelweg A7 blokkeerde om demonstranten tegen Zwarte Piet de weg te versperren, is veroordeeld tot taakstraffen. Jenny Douwes, die de actie coördineerde, kreeg ook een gevangenisstraf met uitstel opgelegd. “Ik geloof meer in Sinterklaas dan in de rechtbank”, liet haar broer weten.

Op 18 november 2017 waren tegenstanders van Zwarte Piet met drie bussen onderweg naar de sinterklaasintocht in Dokkum. Daar wilden zij demonstreren tegen de hulp van Sinterklaas, die in hun ogen een racistisch karakter heeft. Zover kwam het echter niet: op de snelweg A7 werden de bussen geblokkeerd door een groep tegendemonstranten.

Jenny Douwes geldt volgens de rechtbank in Leeuwarden als boegbeeld van de actie. Zij riep op Facebook op tot de blokkade, had een coördinerend rol en bleef tot het einde betrokken bij het incident, klonk het vrijdag in de rechtszaal. “Door middel van een blokkade is bewust een ernstige inbreuk op de rechten op betoging en vrijheid van meningsuiting gepleegd.” Dat leverde zeer gevaarlijke situaties op, aldus de rechter nog.

In totaal kregen 31 leden van de blokkeerders een taakstraf van 80 tot 180 uur opgelegd. Twee anderen kregen daarbovenop een maand voorwaardelijke celstraf, omdat zij ook bussen op de A6 hadden afgesneden en tot stoppen hadden gedwongen.

Douwes werd verweten een leidende rol te hebben en werd daarom het zwaarst gestraft: een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand wegens opruiing. “Bizar hoog”, vindt ze zelf. Ook haar broer is verbijsterd over de strafmaat. “Inmiddels geloof ik meer in Sinterklaas dan in de rechtbank”