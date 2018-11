Risico op stroomtekort fors verminderd: Tihange 1 vervroegd klaar voor de dienst

De kernreactor Tihange 1, die sinds midden oktober stil lag voor onderhoud, start vijf dagen vroeger weer op dan aanvankelijk aangekondigd. Dat meldt De Standaard.

Uitbater Electrabel zegt dat de reactor volgende week maandag, op 12 november, weer kan draaien. Daarmee komt ook vervroegd een eind aan de periode waarin het Belgische energiesysteem het met slechts één van de zeven kernreactoren moest stellen.

Bij Electrabel en bij netbeheerder Elia zal een zucht van verluchting opgaan. De voorbije weken was België zeer erg afhankelijk geworden van import van elektriciteit. Op 17 oktober ’s morgens voerde België zelfs 4.887 megawatt vermogen in. Dat is het equivalent van bijna vijf grote kerncentrales. In de weken daarna verminderde de nood, aangezien stilaan oudere gascentrales uit de mottenballen werden gehaald om de nood te lenigen, en omdat aan industriële klanten werd gevraagd om op piekmomenten minder elektriciteit te verbruiken. Volgens Electrabel heeft dat tot 540 megawatt bespaard.

De ingevoerde elektriciteit kwam voor zowat de helft uit Frankrijk en voor de andere helft uit Nederland of Duitsland.

Daarmee is België de eerste moeilijke periode qua energiebevoorrading ongeschonden doorgekomen. Een tweede periode dient zich aan tegen januari/februari. Veel hangt ervan wanneer de kerncentrales Doel 1 en 2, en Doel 4 weer energie kunnen produceren.