Doorbraak in onderzoek naar paardenbeul? Speurders zijn op zoek naar deze man

Hasselt - Het parket van Limburg en verschillende lokale politiezones hebben vrijdag een getuigenoproep verspreid in het onderzoek naar een paardenbeul, die paarden heeft verwond in de omgeving van Stevoort, Sint-Lambrechts-Herk, Alken, Herk-De-Stad en Diest. Ze zijn ook specifiek op zoek naar een man die in de omgeving van de feiten is opgemerkt en die mogelijk meer informatie heeft over de zaak, zo staat in de oproep.

De gezochte man is 1,80 meter groot en is 55 à 60 jaar oud. Hij is breed gebouwd met een gebogen houding. De man heeft donkerbruin haar, bakkebaarden, is kalend aan de kroon en heeft een volle baard onderaan de kin. Links in zijn hals is een bruine moedervlek zichtbaar en op zijn rechteronderarm heeft hij een kleine tatoeage. De man verplaatste zich met een fiets met twee draagtassen achteraan.

Iedereen die zichzelf herkent, iemand kent die aan de beschrijving voldoet of meer informatie heeft over de feiten van paardenverminking, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). Dat kan via het nummer 011 - 93 89 38 of via mail naar info@politielrh.be.

Ook de politiezones Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en kanton Borgloon zijn betrokken bij het onderzoek.