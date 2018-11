Aalst -

Leerlingen van het Sint Jozefscollege Basisschool Pontstraat in Aalst kregen vandaag bijzonder bezoek toen de Sint samen met Zwarte Piet zijn intrede maakte. Het lagere schooltje kreeg meteen ook de “hipste Sint van het land” op bezoek, die volledig met zijn tijd mee over naar de school in de Voldersstraat zoefde op een skateboard. De heilige man had zich wel overslapen en was een beetje te laat op de afspraak, maar dat lieten tientallen joelende kinderen niet aan hun hart komen.