Verspreidde het Witte Huis gemanipuleerde video om intrekken accreditatie van CNN-journalist te verantwoorden?

De soap rond de intrekking van de accreditatie van CNN-journalist Jim Acosta heeft geleid tot een nieuwe discussie. Nadat perswoordvoerster Sarah Huckabee Sanders een video op Twitter had gepost die de beslissing van het Witte Huis moest verantwoorden, vermoeden critici nu dat de video bewust werd gemanipuleerd. Zo zouden het fragment op Twitter even vertraagd en versneld zijn om een agressiever effect te creëren. In bovenstaande video zijn de originele video en de Twitter-video naast elkaar gemonteerd.